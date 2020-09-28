شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الثقافي الكوري يحتفل بعيد الحصاد "تشوسوك" أونلاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب السفير الكوري في القاهرة هونج جين ووك، عن امتنانه لاهتمام الشباب المصري بالتعرف على الثقافة الكورية. وقال في كلمته التي تم بثها على قناة المركز الثقافي الكوري على يوتيوب، بمناسبة عيد الحصاد الكوري "تشوسوك"، إن الأول من شهر أكتوبر القادم سيصادف أحد أكبر عيدين تقليدين وهو تشوسوك.

وقال السفير الكوري إن الاحتفال بـ تشوسوك يعود إلى نحو ألفي عام، في عصر مملكة شيلا الكورية القديمة، وذلك احتفاءً بالمحاصيل الجديدة وتقديم الشكر للأجداد على ما قدموه، وحتى الآن مازالت الأكلات المختلفة والألعاب التقليدية التي كانوا يستمتعون بها آنذاك مستمرة حتى الآن. ونوه السفير إلى أن القيمة الأساسية التي يمثلها تشوسوك هي جمع شمل العائلة معاً وتعزيز أواصر المحبة بين أفرادها.

ودعا السفير محبي الثقافة الكورية لمتابعة الفيديوهات التي سيتم بثها على قناة المركز الثقافي من أجل التعرف عن قرب على الثقافة الكورية.

وعلى مدار الأسبوع الجاري سيقوم المركز الثقافي الكوري ببث سلسلة من الفيديوهات بهدف التعريف بطقوس الاحتفال بعيد الحصاد في كوريا وشرح مغزاها. ومن أبرز هذه الطقوس ارتداء الزي الكوري التقليدي "الهانبوك" وإعداد كعكة الأرز "سونج بيون" بالإضافة إلى ممارسة الألعاب الكورية التقليدية.

وعادة ما كان المركز يحتفل مع رواده سنويا بهذا العيد ولكن حفاظاً على قواعد التباعد الاجتماعي، سيكون احتفال هذا العام أونلاين فقط، حيث سيتم يومياً بث فيديو جديد يتناول أحد طقوس تشوسوك وذلك حتى نهاية الشهر الجاري.