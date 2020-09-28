شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تستهل زيارتها للمنيا بلقاء الرائدات الريفيات والسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الزيارة، بحضور المحافظ اللواء أسامة القاضى، والدكتور محمد محمود نائب المحافظ، والدكتورة منال أبو سمرة مقرر المجلس القومى للمرأة بالمنيا، بعقد لقاءات مع الرائدات الريفيات وممثلى المجلس القومى للمرأة بمحافظة المنيا، جاء ذلك فى إطار فعاليات إطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بمحافظة المنيا، تنفيذاً لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في ختام النسخة الثالثة من منتدى الشباب.

وفي كلمتهاشكرت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التعاون والتنسيق وتنظيم الزيارة التي تشترك بها مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن محافظة المنيا هي المحطة الرابعة لمبادرة مراكب النجاة؛ تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة الى ان الدولة ليست ضد الهجرة الشرعية ولكنها ضد الهجرة غير الشرعية حفاظا على حياة أبنائنا.

وأضافت وزيرة الهجرة أن شعار محافظة المنيا هو وجه الملكة نفرتيتي، وهذا يعطي رسالة بأن للمرأة أهمية كبيرة في هذه المحافظة، موضحة أن السيدة الصعيدية سيدة قوية وجدعة وجوهرة المنزل الصعيدي؛ ولذلك كان لابد أن نلتقي مع السيدات، مضيفة أن القيادة السياسية تثمن دور المرأة المصرية لقوتها في تغيير ثقافة وتربية أجيال تؤمن بالوطن، لذلك نعتمد عليها في هذه المبادرة لإقناع اسرتها ومحيطها بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

ولفتت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن الدولة بقيادتها وإداراتها المحلية تعمل على تنمية الصعيد؛ فالدولة المصرية والتنمية والتعمير والبناء الذي يتم على أرضها من المشروعات يحتاجون إلى أبناء مصر بدلا من الهجرة غير الشرعية.

وتابعت وزيرة الهجرة أن كل هذه المشروعات التي تتم تنم عن التغيير في الدولة المصرية، وتعطي رسالة بأن البلد أولى بأبنائها والعمل في وطنهم، مشيرة الى أن أبنائنا المصريين يتعرضون لمخاطر كثيرة خلال هجرتهم غير الشرعية، وأيضا إذا وصل الدولة التي يسافر إليها بطريقة غير شرعية يتعرض للعديد من المشاكل.

وقدمت السفيرة نبيلة مكرم الشكر للمجلس القومي للمرأة والرائدات الريفيات وكذلك السيدات المصرية في الخارج سفراء مصر في الخارج؛ لتوعية أبنائهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

ومن جانبه، أكد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم والتعاون للخروج بكامل الاستفادة من مبادرة "مراكب النجاة" بما يضمن الحفاظ على شباب المحافظة من مهالك الهجرة غير الشرعية، قائلا: "نحن أولى بأبنائنا وبجهدهم لخدمة وطنهم والمشاركة في تنمية حقيقية".

وتابع القاضي، أن المحافظة تعمل من خلال عدة مبادرات أطلقتها لتوفير مشاريع خاصة للأهالي تكون مصدرًا للرزق لهم، وذلك من خلال قروض برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز شباب الخريجين بالمحافظة.

وأضاف، أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة في الفترة من 2014 حتي 2020، حيث تم تنفيذ 25 الف و 764 مشروع بقطاع التنمية المحلية ومشروعات ممولة باجمالي مليار و 801 مليون و 783 الف جنيه، مما أدي لتوفير 66 الف 757 فرصة عمل للشباب بطريقة مباشرة وغير مباشرة، كما تمكن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية "مشروعك" من تمويل مشروعات باجمالي 193 مليون جنيه مما ادي لتوفير الفان و 252 فرصة عمل للشباب، مما جعل محافظة المنيا تحصل على المرتبة الاولي على مستوي الجمهورية في عدد المشاريع المنفذة.

كما أشار المحافظ إلى أن محافظة المنيا حصلت على المرتبة الاولي خلال الأربع سنوات الماضية، حيث تم تنفيذ 219 مشروع باجمالي مليون و 493 الف جنيه حيث تتراوح قيمة القروض الممنوحة من 5 الاف جنيه إلى 50 الف جنيه للشباب، كما منح جهاز شباب الخرجين التابع للديوان العام لمحافظة المنيا خلال الفترة من 1/12/2019 وحتي 2020، قروض لعدد 8 جمعيات أهلية بقيمة مليون و 200 الف جنيه مما اسفر عن إقامة 120 مشروع للشباب، كما منح الجهاز قروضا لـ 292 شاب بقيمة 5 ملايين و 840 الف جنيه، كما منح بنك ناصر الاجتماعي قروض لعدد 1272 شاب بقيمة 25 مليون و 44 الف جنيه، كما تم توفير ألف فرصة عمل للشباب من خلال التنسيق مع الشركات والهيئات الخاصة.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور خالد حبيب أخصائي التنمية البشرية، في كلمته حول مخاطر الهجرة الشرعية مدى المعاناة التي يواجهها الشباب عند هجرتهم غير الشرعية، مؤكدا أن فرص العمل في محافظة المنيا كبيرة جدا، ومدى إقبال أهالي المنيا على التعلم والمشروعات كبيرة جدا.

واضاف "حبيب"، أن المنيا أيضا بها مقومات سياحية كبيرة جدا، لافتا إلى أنه يوجد أجهزة معنية بمبادرة مراكب النجاة تعمل على إيجاد فرص بديلة وتدريب لشبابنا.

وقالت الدكتورة منال أبو سمرة مقرر المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا، إن القانون المصري جرم الهجرة غير الشرعية ويعتبرها جناية، مشيرة إلى أن ٢٠٪؜ من المهاجرين غير الشرعيين يهاجرون عن طريق البحر ويعرضون نفسهم للخطورة ونسبة كبيرة منهم يتعرضون للوفاة.

واضافت أنه لابد من مواجهة هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يولي اهمية كبيرة بالمشروعات وتوفير فرص عمل للشباب وكذلك هناك العديد من العوامل التي من شأنها القضاء على هذه الظاهرة، فلابد من العمل عليها حتى تختفي هذه الجريمة، وأهمها التثقيف الذي تقوم بها الرائدات الريفيات التابعين للمجلس القومي للمرأة، الذين تم تدريبهم عن طريق وزارة الهجرة، وتم البدء في حملة "طرق الأبواب" في ١٩ قرية بمحافظة المنيا، مؤكدة أن السيدة هي عمود المنزل، تستطيع الحفاظ على بيتها وأبنائها.