التأمينات تشكل لجنة لمتابعة صرف الدفعة الثانية من العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكلت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لجنة لمتابعة وتيسير إجراءات صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس لأصحاب المعاملات المستفيدين من هذه العلاوات، اعتبارا من يوم الخميس المقبل، حيث يتم صرف العلاوات على 4 دفعات كل 3 أشهر، وبدء صرف اول دفعة بداية يوليو الماضى.
كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، قد صرفت أيضا العلاوات الخمس، لما يقرب من 60 ألف مستفيد جديد أول شهر سبتمبر الجارى من المؤسسات الصحفية، وكذلك العاملين فى القطاع الخاص، وأيضا من القطاع الحكومى، ممن سقطوا من صرف العلاوات الخمس رغم أحقيتهم، حيث أشارت إلى انتظام الصرف وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وتم صرف الدفعة الأولى لهم، وذلك بتكلفة سنوية تبلغ 170 مليون جنيه، فضلا عن قيمة المتجمد لهم خلال الفترة الماضية، بإجمالى 384 مليون جنيه، تم تقسيمها على 4 أقساط، وتم صرف متجمد القسط الأول.
كان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أكد أن الحكومة تسعى الى "رقمنة " نظام التأمين الاجتماعي، ووضع توقيتات معيارية معلنة لأداء أي خدمة تأمينية، ووضع مدونة سلوك وظيفي للعاملين في الهيئة، ورفع كفاءة العاملين في الهيئة، وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة فى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، لافتا إلى أن نظام التأمينات هو نظام ضخم يتعامل مع عدد كبير من المواطنين يتخطي 25 مليون مواطن يتعاملون بشكل مباشر مع نظام التأمينات، مضيفا أن التحدى الأكبر للهيئة هو إنهاء معاناة المواطن وتعزيز الثقة بكل المتعاملين مع الهيئة، بالإضافة إلى التوسع في التغطيات التأمينية.
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