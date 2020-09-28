9 آلاف طالب وطالبة يسجلون فى تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة فى بيان له اليوم، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الكمامة، إذ لن يسمح لأى طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.
وأشار السيد عطا إلى أنه على الطالب تقديم المستند الذى يفيد الإقامة الشرعية "قانونية وفعلية" للطالب وولى أمره من البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خارج مصر، وذلك خلال مدة الدراسة التى تمنح الشهادة الثانوية على أساسها ويحسب منها المجموع الاعتبارى للدرجات، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافى المصرى أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، أو جواز سفر موضحا به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة.
جدير بالذكر أن الطلاب بدأوا فى تسجيل الرغبات بداية من يوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2020 حتى ما قبل الموعد المقرر لإعلان النتائج وذلك عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، إذ يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساءً يوميا، على أن ينتهى إدخال أو تعديل الرغبات فى الساعة السابعة مساء اليوم الأخير للتقدم.
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