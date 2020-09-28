مصطفي بكرى في ذكرى رحيل جمال عبد الناصر: لا يزال الملهم والمبهر والصالح

وكتب مصطفى بكري: " صالحا، عبدالناصر لا يزال الملهم والمبهر حتى للأجيال الجديدة التي لم تعش الحقبة الناصرية، التحية إلى روح الزعيم الخالد في الذكرى الخمسين لرحيله".
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