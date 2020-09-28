وزير الخارجية يؤكد على موقف مصر الثابت من ⁧‫القضية الفلسطينية‬⁩

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية ‫سامح شكرى‬⁩ على موقف مصر الثابت من ⁧‫القضية الفلسطينية‬⁩ ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق، وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الاثنين -"إن شكرى أكد - خلال استقباله كلا من اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح والسيد روحي فتوح عضو اللجنة - على موقف مصر الثابت من ⁧‫القضية الفلسطينية‬⁩ ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".

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