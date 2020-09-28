شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يكرم 350 من عمال وقيادات هيئة النظافة لدورهم فى رفع مستوى الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة الحفل الذى أقامته الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالحديقة الدولية لتكريم 350 من عمال وقيادات الهيئة، وأكد المحافظ خلال الحفل حرصه على لقاء العاملين تقديرا لجهودهم الواضحة بشوارع العاصمة وعملهم على توسيع الرقعة الخضراء، وإنارة الأعمدة، والقيام على نظافة الشوارع والانتظام فى الجمع السكنى.

كما أكد المحافظ على تقديره للعاملين الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفانى وأمانة في كافة الظروف والأوقات، مشيرا إلى تقدير الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية لعملهم الهام الذى يساهم فى الحفاظ على صحة المواطنين والذى بدا واضحا أثناء أزمة كورونا.

وأشار المحافظ إلى أن العمل الذى يؤديه عمال النظافة يساهم فى إظهار الوجه الحضارى والتاريخى للعاصمة التى تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة، مؤكدا أنه سيلتقى كثيرا مع أعداد أخرى من العاملين بالهيئة وسيذهب إليهم فى أماكنهم خلال الفترة القادمة تقديرا لجهودهم.

كما وعد المحافظ العاملين بتلبية كافة طلباتهم المادية والصحية والاجتماعية، مؤكدا أن عملهم يلقى استحسان الجميع، مشيدا بالروح الجماعية التى أصبحت تسود بين العاملين بالهيئة وهو ما لمسه المواطن من رفع مستوى النظافة وانخفاض شكاوى المواطنين.

كما أشاد المحافظ بمستوى الإنارة والتشجير الذى أصبح بالعاصمة حاليا.