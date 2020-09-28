فيديو.. أيمن عدلى: السيسى عبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان بعزة وشرف

قال الإعلامى أيمن عدلى، عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية ورئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، إن التاريخ سيسجل بحروف من نور جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ مرحلة إنقاذ الوطن من أيادى الجماعة الإرهابية، بالإضافة إلى الجهود التنموية التى بذلها منذ توليه مسؤولية الحكم.





وأضاف عدلى خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هنا المحروسة" المعروض على القناة الثانية بالتليفزيون المصرى، أن الرئيس السيسى عبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان بعزة وشرف، وما زال الرئيس يقود مسيرة التنمية والبناء والتعمير فى كل مكان على أرض مصر. وأشار إلى الرئيس السيسى نفذ عملية تنمية شاملة من طرق وصحة وصرف واستصلاح أراضى، والأهم العمل دائما على بناء الإنسان المصرى، واستعادة مكانة مصر إقليميا ودوليا، والعمل ليل نهار على تقدم الدولة، مؤكدا أن مواجهة الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية يكون بتوضيح الحقائق وكشف أكاذيب أهل الشر يهدفون لزعزعة الدولة المصرية. وأوضح عدلى أن إعلام أهل الشر استغل قرارات إزالة المبانى المخالفة لبث سمومه بين المصريين بهدف خلق حالة من الإضرابات لوقف مسيرة التنمية، وهذا ما أوضحه الرئيس السيسى فى حديثه خلال افتتاحه مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد مؤخرا.

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