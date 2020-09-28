الأكثر مبيعا فى الميزان.. عالم الكتاب تغير غلافها بعد جدل بسبب أحمد مراد

غيرت مجلة عالم الكتاب غلاف عددها الجديد، بعدما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعى صورة لغلاف يتصدره الكاتب الروائى والسيناريست أحمد مراد، ما أثار جدلا بشأن قيمة مراد.





المجلة الشهرية التى تصدر عن الهيئة العامة للكتاب تحولت فى غلافها الجديد من الاحتفاء بالكاتب الشاب، إلى تناول اثنين من الكتاب اللذين يتصدران قائمة الأكثر مبيعا، أحمد مراد ونبيل فاروق، بالإضافة إلى حمدى مصطفى، الناشر بالمؤسسة العربية الحديثة التى خرجت عنها "رويات صغيرة للجيب"، بعنوان "الأكثر مبيعا فى الميزان".

وهاجم الكثيرون تصدر مراد غلاف المجلة المشهورة، مشككين فى قيمة الكاتب الشاب واستحقاقه وضع صورته منفردا على الغلاف، وتغافل كتاب أكثر قيمة.

وكان الدكتور زين عبدالهادى، رئيس تحرير مجلة "عالم الكتاب"، أكد أن المجلة تتحدث عن صناعة الكتاب، وليست معنية بالأدب لا من بعيد أو من قريب، وإذا كانت قد سارت فى طريق الأدب أحيانًا فهذا خطأ فى استراتيجية المجلة، ولا يمكن الاستمرار فيه.

أضاف، فى بيان: "لكن يبدو أنَّ صورة أحمد مراد قد أثارت حساسية البعض واعترافهم بالهزيمة أمام كاتب وزّع مليون نسخة من رواية واحدة، هذا الكاتب له وجه واحد، وإذا نجح كاتب واحد فى بيع مليون نسخة فما السر وراء الهجوم عليه سوى فشلهم الذريع".

أضاف عبدالهادى: "أنا لا أفهم الحقيقة سر هذا الهجوم سوى أنه غيرة من النجاح، لم يصل لها كاتب مصرى من قبل، ولم يدّع أحمد مراد يومًا أنَّه أعظم كاتب فى التاريخ، إنَّه إنسان متواضع للغاية يعرف ماذا يفعل ويخطط لنجاحه جيّدًا، فهل الهجوم هو هجوم على الملايين التى قرأت مراد ونوع الثقافة التى يقوم بتصديرها للقراء العرب، أم الهجوم بسبب فشلهم فى صناعة كاتب يحصد الجوائز ويبيع مليون نسخة ويحافظ على الثقافة المصرية، أم أنهم لا يريدون الخروج من عباءة الأفكار البالية؟".

وتابع: "أحمد مراد وريث نبيل فاروق وأحمد خالد توفيق، اللذين نجحا مع آخرين فى عودة القارئ المصرى إلى القراءة، أحمد مراد ظاهرة فى صناعة الكتاب وجزء منها، أليس هذا حقيقيًا، إذن ما هذا الانزعاج الشديد الذى أراه، إلا إذا كانوا ينظرون لأنفسهم فى مرآة المجلة، بأنهم لم يستطيعوا بناء مساحة لما يكتبون فى شارع النشر، وهو ما يجعلنا نتساءل عن الهدف من هذه الحملة التى تؤكد أنَّ جزءًا من الثقافة فى مصر ليست بخير، وأن فشل بعض المثقفين فى القضايا الكبرى يحتاج لمراجعة نقدية، وأن بعضهم ما زال يعيش فى العصر الحجرى، وأن أحمد مراد مرة أخرى كسب الجولة دون أن يحرك ساكنًا".