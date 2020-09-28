وزيرة الصحة: العلاقات المصرية الصينية شكلت تحالفا للتعاون على أعلى مستوى

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن العلاقات بين مصر والصين شكلت تحالفا للتعاون على أعلى مستوى نتج عنها البدء في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لإيجاد علاج لفيروس "كورونا" المستجد.. مشيرة إلى أن مصر لها تاريخ كبير من التعاون مع الصين مما يمهد الطريق أمام آفاق أوسع للتعاون في المستقبل.
جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في حفل استقبال، عبر تقنية الفيديوكوانفرس، بمناسبة العيد القومي للصين، حيث قدمت تهنئة حكومة وشعب مصر لحكومة وشعب الصين بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ71 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.
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