نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 أعراض صادمة تؤكد ضعف جهاز المناعة.. تعرف علّيها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب فصل الشتاء تبدأ زيادة انتشار الفيروسات التنفسية، لذلك ينصح الأطباء بتقوية الجهاز المناعي لمحاربة الفيروسات وخاصة بعد تفشي وباء فيروس كورونا بأنحاء العالم، ولكن هناك أعراض يحذر الأطباء منها تدل علي ضعف جهاز المناعة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز أعراض ضعف جهاز المناعة:

التوتر:

أكد الأطباء أن زيادة إفراز هرمون الإجهاد المعروف باسم الكورتيزول، إلى الشعور بالتوتر، تؤدي الي ضعف قدرة الجهاز المناعي، على مواجهة البكتيريا والفيروسات المسببة للإصابة بالأمراض.

الجروح والإصابات:

مع تكرار حدوث جروح أو إصابات في الجسم، يقوم الجهاز المناعي بمواجهة هذه الإصابة، عن طريق خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى بينما تساعد خلايا الدم الحمراء على بناء الأنسجة، وهذه العملية لا تستغرق الكثير من الوقت، لكن مع تكرار الإصابات تؤدي الي وجود خلل في الجهاز المناعي، وقد يحتاج الأمر وقتًا طويلًا لعودته.

إصابة الأذن والانف:

أوضح طبيب الأمراض المعدية "بريان تشاو" أن تكرار الإصابة بعدوي الأذن والأنف تؤدي الي ضعف النظام المناعي قائلا "إذا تكررت الإصابة بعدوى الأذن الوسطى أو التهاب الجيوب الأنفية من مرتين إلى أربع مرات، فهذا دليل على ضعف جهاز المناعة، وينطبق نفس الشيء على الإصابة بالالتهاب الرئوي"

ولفت تشاو إلى أن تناول المضاد الحيوي مرتين في السنة يعني ضعف الجهاز المناعي في مقاومة الالتهابات.

نزلات البرد المتكررة:

تعد الإصابة بإحدى الأمراض الفيروسية مثل الأنفلونزا أو نزلات البرد المتكررة في العام الواحد مؤشر خطير علي ضعف قدرة الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة ومقاومة الفيروسات.

التعب الدائم:

تعد حالة الشعور بالتعب الدائم أو الإرهاق المستمر دليل طبي علي ضعف الجهاز المناعي، وقد يكون دليلًا ايضا على الإصابة بأمراض مثل فقر الدم والأنيميا أو اضطراب الغدد الصماء.

أعراض المعدة المزمنة:

كشف الأطباء عن وجود علاقة بمشاكل المعدة. مثل الإسهال المستمر أو الإمساك المزمن، بضعف جهاز المناعي، حيث أن كلتا العلامتين دليل على الإصابة بمتلازمة القولون العصبي، التي تؤدي لاضطرابات الأمعاء وبالتالي ضعف الجهاز المناعي وصعوبة مقاومة الأمراض.

