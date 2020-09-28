شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم النسل والمباعدة بين فترات الحمل كانت معروفة فى زمن النبوة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الأوقاف الدورة التثقيفية الخامسة والثلاثون فى التوعية بقضايا الأسرة والسكان والصحة الإنجابية والمواطنة لأئمة وزارة الأوقاف بالمركز الثقافى بمسجد التوحيد بمديرية أوقاف الإسماعيلية، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفى إطار التعاون والتنسيق بين وزارتى الأوقاف والصحة.

حاضر فى الدورة كل من "الدكتور محمد متولى فاضل، أستاذ الحديث بكلية الدراسات الإسلامية للبنات جامعة الأزهر ببورسعيد، والدكتور محمد محمود شرف، أخصائى مكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان، ونشوى عاشور، مدير المجلس القومي للسكان فرع الإسماعيلية، والشيخ محمد عثمان البسطويسى، المنسق بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للسكان، وبحضور الشيخ مجدي بدران مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، والشيخ عبدالمنعم عبدالعال مدير الدعوة بالمديرية، وعدد من قيادات وأئمة الأوقاف بالمديرية، وبمراعاة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية والتباعد الاجتماعى.

وفى محاضرته أكد الدكتور محمد متولي فاضل أن الذرية القوية والنسل الذي يرفع وينفع أفضل من الكثرة الضعيفة الهزيلة ، يقول سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ” الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِى كُلٍّ خَيْرٌ ” ، كما حذر من ترك الأطفال عرضة لأصحاب السوء والمخدرات، وأن بناء النشء والشباب بناء عظيم للمجتمع، موضحًا أن تنظيم النسل أمر لا تمانع فيه الشريعة الإسلامية بل تحث عليه ؛ لما فيه من نفع للأسرة والمجتمع، وأنه لا يوجد خلاف بين العلماء في تنظيم النسل ، وأن تنظيم الأسرة سبيل نهوض الأسرة والمجتمع .

وأشار متولى، إلى أن تنظيم النسل والمباعدة بين فترات الحمل كان معروفًا في زمن النبوة بالعزل، فعن سيدنا جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) : " كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ (‏‏صلى الله عليه وسلم ) ‏وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ" ، موضحًا أن تنظيم الأسرة حق مشروع للحفاظ على النسل ، وأن المسلمين بقوة إيمانهم لا بعددهم , مبينًا أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : ” تَنَاكَحُوا ، تَكْثُرُوا ، فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ” ، فالتباهي لا يكون بالكثرة الهزيلة الضعيفة ، وإنما التباهي يكون بالأقوياء الأصحاء الذين هم عماد الأسرة والمجتمع.

وفي محاضرته أشاد الدكتور محمد محمود شرف بجهود وزارة الأوقاف التوعوية في الحفاظ على نظافة المساجد من خلال الاجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد ، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " ينتقل عن طريق الرزاز المتطاير أثناء السعال أو العطس ، أو التلامس مع الأسطح الملوثة ، أو المصافحة، أو المعانقة ، مبينا الأعراض المرضية للفيروس وطرق علاجها ومضاعفاتها ، وأنه لا بد من التوعية المستمرة للحد من انتشار المرض وانتقاله ، مبينا الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية والتي منها : ارتداء الماسك والكمامات ، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ، وغسل اليدين المتكرر بالصابون ، وتطهير الأسطح التي يتم لمسها بصورة متكررة.

وفي محاضرتها أشادت نشوى عاشور بدور وزارة الأوقاف ومشاركتها الفاعلة في معالجة مشكلات المجتمع ورفع الوعي لدى أفراده ، وأن المجلس القومي للسكان يقوم بدور عظيم في خدمة القضية السكانية ، وأن التوازن بين موارد الدولة وعدد السكان في مصر يجعل من القضية السكانية محورًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية ، وأن المشكلة السكانية تكمن في النمو السكاني السريع ، وأن الممارسات الثقافية والاجتماعية الخاطئة تمثل عبئًا وضغطًا كبيرًا على المجتمع، مؤكدة أن برامج تنظيم الأسرة تستهدف رفع الوعي لدى المجتمع بخطورة المشكلة السكانية بسبب الفهم المغلوط لقضية التنظيم ، والذي يقف عائقًا لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع.