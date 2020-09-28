شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يؤكد ضرورة التدريب على معايير السلامة والصحة المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان اليوم الإثنين، بجامعة الزقازيق الملتقى الأول لمبادرة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية تحت شعار ( صفر إصابات 2) فى أسبوع السلامة والذى يستمر لمدة أربع أيام، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة والدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب البشري ، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، ومدحت الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية، وأحمد عبد الهادي وكيل المديرية، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات، وعدد من نواب رئيس الجامعة ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام.

فى مستهل الإطلاق رحب الوزير بالمحافظ ورئيس الجامعة والحضور، شاكراً فريق العمل القائم على تنظيم المبادرة من جانب القوى العاملة وجامعة الزقازيق، موضحا فى كلمته مفهوم السلامة والصحة المهنية، وكيفية تطبيق جميع الإجراءات الخاصة بها في تأمين بيئة العمل، والحفاظ على سلامة الأفراد والمنشآت، مؤكداً ضرورة اعتبار السلامة والصحة المهنية أسلوباً للحياة اليومية، لافتا ضرورة تعليم وتدريب أبنائنا عليها كنوع من أنواع الحماية.

ووصف الوزير السلامة والصحة المهنية بأنها علم يجب العمل وفقاً إرشاداته وتعاليمه مع دراسته خاصة في المنشآت الطبية للحفاظ على العاملين والأطقم الطبية بل والمرضى وزائريها.

من جانبه أوضح محافظ الشرقية ، أن السلامة والصحة المهنية من أهم القضايا التي تهتم الدولة المصرية بتحقيقها للحفاظ على أمن وسلامة العاملين في القطاعات المختلفة، والتعامل بحذر مع التغيرات التكنولوجية التي على الرغم مما تقدمه من تيسيرات للأعمال إلا أنها تنتج مخاطر وتهديدات يجب العمل على تفاديها لتقليل أضرارها ، خاصة في القطاعات المستهدفة والحيوية.

وأكد ضرورة التدريب على خطط الإخلاء في حالات الطوارئ، والتي يمكن أن تحدث ، مشيرا إلي أن العمل في القطاع الصحي يتطلب الكثير من اليقظة والوعي للحفاظ على العناصر البشرية، وبالتالي يجب ترسيخ مفاهيم السلامة والحد من تفشي الأمراض المعدية في أماكن العمل ، وإتخاذ كافة الإجراءات التي توفر ذلك المناخ ، لافتا إلي أن للقوى العاملة الكثير من المجهودات حول ذلك مع توفير كافة وسائل مهمات السلامة بالمنشآت والتفتيش الدوري على تطبيق كافة إجراءاتها خاصة في ظل الجائحة التي نمر بها الآن .

وفي نفس السياق رحب رئيس الجامعة، بالوزير محمد سعفان، والدكتور ممدوح غراب في رحاب جامعة الزقازيق ، شاكراً المجهودات التي تقوم بها القوى العاملة، وإدارة السلامة والصحة المهنية التابعة لها، وتعاونها مع مستشفيات الجامعة في تنفيذ هذه المبادرة للتعرف على كافة المستجدات في مجال السلامة في قطاع المستشفيات، وتنفيذ عدد من البرامج بناء عليه ، لتوفير بيئة عمل آمنة، والحفاظ على صحة العاملين ،والمرضى المترددين وتطبيق مستمر لمعايير السلامة في المنشآت، والمعدات والأجهزة .























