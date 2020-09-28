شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تحاور شبابا من محافظة المنيا خاضوا تجربة الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء مع شاب خاض تجربة للهجرة غير الشرعية، ثم أصبح نموذجًا ناجحًا بإقامة مشروع خاص به فى وطنه الأم، بحضور اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والدكتور محمد محمود نائب المحافظ، جاء ذلك فى إطار فعاليات إطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأقامت وزيرة الهجرة حوارا مع الشاب "محمود رضا سعد" من مركز العدوة محافظة المنيا، يدرس فى الصف الثانى الثانوى، الذى أكد أنه كان يفكر فى السفر لمساعدة أسرته، وكان هناك من أهالى قريته من خاضوا تجربة السفر وكان يرغب في السفر مثلهم، مضيفا إلى أن السلطات المصرية هى من أعادته وأنه كان يريد السفر دون علم أهله.

كما أقامت الوزيرة حوارا مع الفتاة "شيماء شكل، التى أوضحت أنها تتدرب على الطبخ، حيث التحقت بكلية السياحة والفنادق هي وشقيقتها وبدأت مشروعها بمطعم داخل نادى المحافظة وأخذت تدريب فى ورش عمل بالقاهرة، والدتها كانت ترفض في البداية ولكن بعد ذلك كان هناك دعم كبير من أسرتها وأنها وجدت الدعم من المحافظة وأسست شركة للمطاعم وكانت تهتم بالشباب الصغير لمساعدتهم.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم رسالة للشاب "محمود رضا سعد"، قائلة: "أنتم أولادنا والدولة المصرية لن تترككم"، لافتة إلى أن مبادرة مراكب النجاة تم إطلاقها من أجل الحفاظ على كرامة المواطن المصرى، فالإنسان المصرى يأتى على رأس أولويات الحكومة.

فيما قدمت وزيرة الهجرة التحية للشابة "شيماء شكل"، مشيرة إلى أن السيدة الصعيدية قوية وصبورة، مشيرة إلى أهمية التعليم الفنى وأهميته فى نهوض الدول.



















