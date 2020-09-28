شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الكهرباء يوضح العقوبات والغرامات المالية لسرقة التيار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فيديو يوضح فيه العقوبات التى يتعرض لها من يلجأ لسرقة التيار الكهربائى التى قد تصل للحبس.

وتضمن الفيديو العقوبات والغرامات المالية التى يتعرض لها كل مخالف وهى كالآتى:-

- إذا كنت ممن يلجأون لسرقة التيار الكهربائى للتهرب من سداد فاتورة الاستهلاك فأنت تعرض نفسك لغرامات مالية كبيرة قد تصل للحبس.

- ماهى عقوبات سرقات التيار الكهربائى؟

- يتم مطالبة سارق التيار الكهربائى بسداد قيمة المسروق بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف القيمة المسروقة كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

-فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

-فى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.