شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يؤكد اهتمام القيادة السياسية بسرعة إنجاز منظومة تحديث الرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا مع فريق عمل تطوير تحديث منظومة الرى الحقلى بالوزارة بحضور مديريات الزراعة التى ينفذ فيها المشروع.

وأكد وزير الزراعة على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه المنظومة، ومتابعته لهذا الملف بشكل مستمر، للانتهاء من تطوير الرى، ضمن مساحة المليون فدان، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى.

وكلف القصير، الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى المدير التنفيذى للمشروع بالتوسع فى عقد ندوات توعوية وارشادية في المحافظات التي ينفذ بها المشروع، لشرح اهمية هذه المنظومة للمزارعين، والحث على ضرورة التحول من نظم الري بالغمر الى الري الحديث والمطور، الأمر الذى يساهم في ترشيد استخدام المياه، والاسمدة والمبيدات، فضلا عن زيادة الانتاجية وتحقيق اقصى استفادة ممكنة من وحدتي الارض والمياه.

وأكد وزير الزراعة على عقد اجتماع شهرى بأعضاء المنظومة، لبحث مستوى التقدم والانجاز في المشروع، وعلاج المشكلات والمعوقات ان وجدت، في سبيل انجاز اكبر قدر منها في اسرع وقت ممكن.

وشدد " القصير" على مسئولية مديري مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، لضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات الانجاز، والحصر الفعلي على ارض الواقع ، والتواصل مع المزارعين، لتوضيح مزايا المنظومة والتيسير عيلهم، للتحول الى نظم الري الحديث، لافتا الى ان اعضاء المنظومة بالوزارة مسئولون عن تقديم الدعم الفني، واعداد التصاميم، والاتفاق مع الشركات باقل الاسعار وتوفير المستلزمات، فضلا عن تجميع الطلبات والتنسيق مع البنك الزراعي بهذا الشأن.

وفي سياق متصل التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، لبحث الاسراع في تنفيذ المنظومة بالمحافظة، حيث تمتلك الوادى الجديد اكثر من 205 آلاف فدان من الأراضى المستهدف تحديث وتطوير الرى فيها.

من جانبه أشار الزملوط إلى أن هناك تعاون وثيق ومستمر مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، للتيسير على مزارعى المحافظة، وتوفير سبل الدعم الفنى لهم، فضلا عن إرشادهم وتوعيتهم بأهمية استخدام النظم الزراعية الحديثة.