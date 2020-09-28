صور.. القوى العاملة: الدولة تضع أبناءها من ذوى القدرات الخاصة نصب أعينها

ووزع المحافظ والوزير 91 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة، واطمأن الوزير بنفسه على المرتبات، ووجدها فى إطار الحد الأدنى للأجور، وذلك فى إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهم على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5 % المقررة لهم.

كما سلم وزير القوى العاملة 229 شهادة "أمان" فئة 500 جنيه على العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، مشيرا إلى أنه بذلك يصل ما تم توزيعه من الشهادات خلال العام الحالى بالشرقية إلى 2050 شهادة "أمان"، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعد أول من أطلق حملة رعاية العمالة غير المنتظمة عندما أطلق شهادة "أمان" فى فبراير 2018، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه أبنائها فى أى وقت من الأوقات وتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.



وقال الوزير: "إن الدولة تضع أبناءها من ذوى القدرات الخاصة نصب أعينها، خصوصا بعد إطلاق 2018 عامًا لذوى القدرات الخاصة، مما أعطى حافزاً كبيراً لمختلف الوزارات لإطلاق المبادرات الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة".

وأوضح سعفان أن وزارة القوى العاملة دشنت مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيد من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوى القدرات الخاصة، كما أن الوزارة تضع نصب أعينها تقديم جميع أوجه الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، واستصدار شهادات أمان.

ونوه وزير القوى العاملة بأن الوزارة كانت وما زالت الجهة الوحيدة فى مصر التى تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار، وتضعهم دائمًا نصب أعينها، حيث تقدم كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وعلى الأخص فى حالة وفاة العامل والعجز الكلى والجزئى الناتج عن إصابة عمل، فضلا عن حالة إجراء العمليات، ووفاة الزوجة أو أحد الأبناء، والزواج والمولود، بالإضافة إلى 4 منح أعياد الأضحى، والفطر، والعمال، والمولد النبوى بإجمالى 2000 جنيه.

وكان الوزير استهل كلمته بالترحيب بالحضور من القادة البارزين للمحافظة وأبنائها من العمالة غير المنتظمة وذوى القدرات، مؤكدا أن القوى العاملة ومديرياتها إداراتها على مستوى محافظات الجمهورية أصبح شغلها الشاغل فى الفترة الحالية رعاية تلك الفئة، وتقدم لهم الخدمات وفقا لما يتوافر لديها من موارد فى حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بتلك المديريات.

وقال الوزير: "إنه لابد من تكثيف العمل مع تلك الفئة الفترة القادمة لتقديم الرعاية لها خصوصا تلك المتضرر من الجائحة التى يمر بها العالم أجمع، ونوه إلى أن الوزارة بدأت العمل على حصر تلك الفئة فى مدينة العلمين الجديدة تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية، إذ وصل المسجلين حتى الآن إلى 30 ألف عامل غير منتظم، وتم استخراج شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة ومسجل بطاقات رقم قومى المهنة الجديدة، وذلك مجانيا، حيث تتحمل الوزارة كل تكلفتها عن العمال، مطالبا مديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات بتطبيق تلك المبادرة على مستوى كل المحافظات بنفس الآلية.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة ستقوم تباعا لحصر العمالة الموجودة فى المشروعات القومية الكبرى على مستوى المحافظات على أرض الواقع، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور الجمعيات الزراعية، بحيث تكون مسئولة عن رعاية الفلاح المصرى تعاونا مع القوى العاملة، والجهات الأخرى المعنية.

وأوضح الوزير ان الوزارة لديها خطة مستقبلية لرعاية تلك الفئة بحلول عام 2021 ليكون لدينا قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية والوصول للرضا التام عن ما يقدم لها من رعاية وخدمات صحية واجتماعية، مؤكدا أن ذلك لن يتأتى إلا بالتكاتف فيما بين الوزارات المختلفة وكافة الجهات المعنية.

ومن جانبه، رحب الدكتور ممدوح غراب والدكتور عثمان شعلان بالوزير، مؤكدين دور القوى العاملة الرائد خلال الفترة الحاليه فى دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة خاصة خلال جائحة كورونا، حيث قامت الوزارة بدور فعال بشكل حضارى ومجهودات عظيمة اسهمت فى خفض معدل البطالة وتوفير فرص عمل جديدة خصوصا لذوى القدرات الخاصة، وذلك بعد إطلاق المبادرة الرئاسية لرعاية تلك الفئة.