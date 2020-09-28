صور.. وزيرة الهجرة للشباب: أنتم أولادنا والدولة لن تترككم

جاء ذلك خلال لقاء السفيرة نبيلة مكرم، اليوم الإثنين، مع الرائدات الريفيات وممثلى المجلس القومى للمرأة بمحافظة المنيا، فى إطار فعاليات إطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بمحافظة المنيا، تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج فى ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم عام 2019.



وقالت وزيرة الهجرة: "نعتمد على المرأة المصرية فى هذه المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لإقناع أسرتها ومحيطها بمخاطر الهجرة غير الشرعية"، مضيفة أن السيدة الصعيدية قوية وجوهرة المنزل الصعيدى لذلك كان لابد أن نلتقى مع السيدات".

وأضافت الوزيرة أن الدولة بقيادتها وإداراتها المحلية تعمل على تنمية الصعيد، موضحة أن جهود التنمية والبناء فى الدولة المصرية تحتاج إلى أبناء مصر بدلا من الهجرة غير الشرعية، وأن كل هذه المشروعات التى تتم تنم عن التغيير فى الدولة المصرية، وتعطى رسالة بأن البلد أولى بأبنائها، مضيفة:"أنتم أولادنا والدولة لن تترككم".



وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن شكرها للمجلس القومى للمرأة والرائدات الريفيات وكذلك السيدات المصريات سفيرات مصر فى الخارج، لتوعية أبنائهن بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأكد محافظ المنيا أسامة القاضى استعداد المحافظة لتقديم كل سبل الدعم والتعاون للخروج بكامل الاستفادة من مبادرة "مراكب النجاة" بما يضمن الحفاظ على شباب المحافظة من الهجرة غير الشرعية، قائلا: "نحن أولى بأبنائنا وبجهدهم لخدمة وطنهم والمشاركة فى تنمية حقيقية".

وتابع القاضى أن المحافظة تعمل من خلال عدة مبادرات أطلقتها لتوفير مشاريع خصوصا للأهالى تكون مصدرًا للرزق، وذلك من خلال قروض برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز شباب الخريجين بالمحافظة.

وأضاف أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة فى الفترة من 2014 حتى 2020، إذ تم تنفيذ 25 ألفا و764 مشروعا بقطاع التنمية المحلية ومشروعات ممولة بإجمالى مليار و801 مليون و783 ألف جنيه، لتوفير 66 ألفا و757 فرصة عمل للشباب بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

وأشار إلى أن محافظة المنيا حصلت على المرتبة الأولى خلال الأربع سنوات الماضية، إذ تم تنفيذ 219 مشروعا بإجمالى مليون و493 ألف جنيه وتتراوح قيمة القروض الممنوحة من 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه للشباب، كما منح جهاز شباب الخرجين قروضا لـ 8 جمعيات أهلية بقيمة مليون و200 ألف جنيه مما أسفر عن إقامة 120 مشروعا للشباب، كما منح الجهاز قروضا لـ 292 شابا بقيمة 5 ملايين و 840 ألف جنيه، كما منح بنك ناصر الاجتماعى قروضا لـ 1272 شابا بقيمة 25 مليونا و44 ألف جنيه، كما تم توفير ألف فرصة عمل للشباب من خلال التنسيق مع الشركات والهيئات الخاصة.



وقالت مقررة المجلس القومى للمرأة بمحافظة المنيا الدكتورة منال أبو سمرة، إن القانون المصرى جرم الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن 20% من المهاجرين غير الشرعيين يهاجرون عن طريق البحر ويعرضون أنفسهم للخطورة ونسبة كبيرة منهم يتعرضون للوفاة.

وأضافت أبو سمرة أن الرئيس السيسى يولى اهتماما كبيرا بالمشروعات وتوفير فرص عمل للشباب وكذلك هناك العديد من العوامل التى من شأنها القضاء على هذه الظاهرة، فلابد من العمل عليها حتى تختفى هذه الجريمة، وأهمها التثقيف الذى تقوم بها الرائدات الريفيات التابعين للمجلس القومى للمرأة الذين تم تدريبهم عن طريق وزارة الهجرة، وتم البدء فى حملة "طرق الأبواب" فى 19 قرية بمحافظة المنيا، مؤكدة أن السيدة هى عمود المنزل، تستطيع الحفاظ على بيتها وأبنائها.

كما أوضح أخصائى التنمية البشرية الدكتور خالد حبيب "فى كلمته حول مخاطر الهجرة الشرعية" مدى المعاناة التى يواجهها الشباب عند هجرتهم غير الشرعية، مؤكدا أن فرص العمل فى محافظة المنيا كبيرة جدا، ومدى إقبال أهالى المنيا على التعلم والمشروعات.

وأضاف أن المنيا أيضا بها مقومات سياحية كبيرة، لافتا إلى أنه يوجد أجهزة معنية بمبادرة مراكب النجاة تعمل على إيجاد فرص بديلة وتدريب الشباب.