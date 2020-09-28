تشكيل لجنة مُشتركة من نقابة البيطريين وهيئة الخدمات لحل مشاكل مراكز بيع الأدوية

شارك الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، في اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والذي أسفر عن إصدار قرار بتشكيل لجنة مُشتركة بين النقابة العامة والهيئة، لدراسة مشاكل مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية واللقاحات.
وأوضح سليم، أن اللجنة المُشتركة ستعمل على وضع تصور متكامل لحل مشاكل مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية، والعمل على تيسير الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.
كان مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام، عقد اجتماعًا، استمر لأكثر من 7 ساعات، وذلك عقب انعقاد اجتماع لجنة المنشأت البيطرية، ولجنة دخلاء المهنة، وكذلك جلسة لمجلس إدارة صندوق التكافل.
وأوضحت النقابة، في بيان لها اليوم، أن مجلس النقابة وافق على عدة قرارات، هي: التصديق على بنود الإعانات والسلفة المقدمة لنقابة أسيوط.
كما وافق على الإعانات الاجتماعية، والعلاج المقدمة والمتأخرة لعدة أشهر، وأن تكون إعانة الإصابة بكورونا 2000 جنيه فقط، وبموجب تقرير رسمي من مستشفى حكومي لبيان الإصابة، مرفقا به صور الأشعة المقطعية، والتحاليل، وكذلك الموافقة المبدئية لصرف سلفة لصندوق التكافل لسداد المستحقات المتأخرة للأطباء البيطريين «المعاشات والوفيات».
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