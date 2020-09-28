لمنع التكدس.. بنك ناصر يعلن مواعيد صرف معاشات أكتوبر.. تعرف عليها

وقال عشماوي انه سوف يتم صرف معاشات الحكومة والتأمينات بجانب صرف الدفعة الثانية من قيمة متجمد العلاوات الخمس طبقًا للشرائح المعلن عنها، حيث سيتم الصرف للشريحة الأولي يومى الخميس والأحد الموافق الأول والرابع من اكتوبر ولذلك للاقل من الف جنيه والصرف للشريحة الثانية الاكثر من الف جنيه وحتي الفين جنيه يومي الإثنين والثلاثاء الموافق الخامس والسادس من أكتوبر .
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أما الشريحة الثالثة الاكثر من الفين جنيه إعتبارا من يومى الأربعاء و الأحد الموافق السابع و الحادي عشر من أكتوبر مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارًا من اليوم الأول من أكتوبر هذا بالإضافة الي صرف النفقات يوم 10 من كل شهر .
وأكد عشماوي ان البنك يتيح أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات بجانب الصرف من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعا منتشرة في كافة انحاء الجمهورية حيث يتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك او من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM بكافة البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري كما تم إتاحة خدمة الصرف من خلال 2000منفذ من منافذ شركة فوري وذلك حرصا علي سلامة العملاء من اصحاب المعاشات والمرتبات وضمان عدم التكدس داخل الفروع هذا بجانب خدمة صرف النفقة بالمحمول بهدف التيسير على العملاء من مستحقي النفقة لسهولة و سرعة وصول الخدمة له.
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