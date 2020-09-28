شكرا لقرائتكم خبر عن مول تجارى أعلى محطة مترو ماسبيرو لخدمة أهالى بولاق أبو العلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق أنه سيتم إنشاء مول تجارى أعلى محطة مترو ماسبيرو، ضمن الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو لخدمة تجار وأهالى بولاق أبو العلا ولاستغلاله في زيادة الإيرادات المتنوعة لمرفق المترو. وتسعى الهيئة القومية للأنفاق لإنهاء تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو الممتد من العتبة حتى الكيت كات، بطول 4 كم وعدد 4 محطات نفقية منتصف العام المقبل، حيث تضم محطات ناصر وماسبيرو والزمالك والكيت كات.

وينفذ المشروع تحالف شركات فرنسية تقوده شركة فينسى، وانطلقت أعمال حفره من العتبة فى منتصف 2017 مارا بمحطتى ناصر وماسبير، ويجرى تنفيذ برنامج مكثف لسرعة إنجاز هذا المشروع.

والمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو يبلغ إجمالى طولها 17.7 كم وتشمل على عدد (15) وتم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء لسرعة إنجازها، وتبلغ تكلفة تنفيذها 32.8 مليار جنيه تقريبا، حيث يمول منها بنك الاستثمار الأوربى ووكالة التنمية الفرنسية قيمة 900 مليون يورو فى صورة قرض ميسر، فيما يتم تدبير باقى تكلفة المشروع من الموازنة العامة للدولة.