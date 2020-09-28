رئيس الوزراء يتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير الصالة المغطاة باستاد القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفقد الدكتور، مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أعمال رفع كفاءة وتطوير الصالة المغطاة باستاد القاهرة، والتى ستقام عليها مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد. يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير جميع الإمكانات لنجاح البطولة ولتكون بمثابة احتفالية رياضية عالمية على أرض مصر، وأضخم حدث رياضى على مستوى العالم يتم تنظيمه بحضور جماهيرى منذ بدء جائحة كورونا.

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