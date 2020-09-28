شكرا لقرائتكم خبر عن صرف المعاشات والنفقات من بنك ناصر الاجتماعى من خلال جداول منظمة لمنع التكدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى، أنه بناء على توجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك، تم التنبيه على الفروع بالالتزام بآلية تقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من بداية الشهر، بشكل يحقق عدم التكدس داخل الفروع، ويحافظ على مصالح القائمين بالصرف من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها وأصحاب المرتبات والنفقات.

وأضاف عشماوى أنه سوف يتم صرف معاشات الحكومة والتأمينات بجانب صرف الدفعة الثانية من قيمة متجمد العلاوات الخمس طبقاً للشرائح المعلن عنها، حيث سيتم الصرف للشريحة الأولى يومى الخميس والأحد الموافق الأول والرابع من اكتوبر وذلك للأقل من ألف جنيه والصرف للشريحة الثانية الأكثر من ألف جنيه وحتى ألفى جنيه يومى الإثنين والثلاثاء الموافق الخامس والسادس من أكتوبر، أما الشريحة الثالثة الأكثر من ألفى جنيه اعتبارا من يومى الأربعاء و الأحد الموافق السابع والحادى عشر من أكتوبر مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلى ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتباراً من اليوم الأول من أكتوبر هذا بالإضافة إلى صرف النفقات يوم 10 من كل شهر.

وأكد عشماوى أن البنك يتيح أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات بجانب الصرف من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعا منتشرة فى كافة انحاء الجمهورية، حيث يتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنك أو من خلال ماكينات الصرف الآلى ATM بكافة البنوك العاملة بالسوق المصرفى المصرى كما تم إتاحة خدمة الصرف من خلال 2000منفذ من منافذ شركة فورى حرصا على سلامة العملاء من أصحاب المعاشات والمرتبات وضمان عدم التكدس داخل الفروع هذا بجانب خدمة صرف النفقة بالمحمول بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة لسهولة و سرعة وصول الخدمة له.