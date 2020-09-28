التضامن تؤكد انتظام صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى، صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر الجارى، حيث أشارات إلى انتظام الصرف اليوم لمن تخلفو عن الصرف فى المواعيد المحددة وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.



‎كانت وزارة التضامن الاجتماعى قد بدأت، صرف مساعدات برنامج كرامة عن شهر سبتمبر الجارى، للمستفيدين من البرنامج، ويبلغ عددهم حوالى مليون و240 ألف فرد.



‎يذكر أن وزيرة التضامن كانت قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصرى، لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاماً بالإجراءات الاحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا.



‎وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى، لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل فى حالة حدوث أى تكدس أو تزاحم.



‎جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة حوالي 3 ملايين أسرة بما يشمل حوالى 12 مليون فرد، ويبلغ إجمالى الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و518 مليون جنيه.