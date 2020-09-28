شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يمهل حاملي كارنيه 2017 فرصة للسداد حتى 31 ديسبمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر رجائى عطية نقيب المحامين، مهل حاملي كارنيه 2017، فرصة للسداد واستخراج الكارنيه حتى 31/12/2020، مضيفا أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد، والمحامين حاملي كارنيه 2017 والذي كان من المقرر زوالهم في 30/9/2020، فقد تقرر منحهم فرصة للسداد واستخراج الكارنيه حتى 31/12/2020.

وكان عبد الحفيظ الروبى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين قد أعلن من قبل عن أسماء مقدمي الأبحاث للمسابقة القانونية، مضيفا أنه تم في وقت سابق تشكيل لجنة لتقيم الأبحاث المقدمة للمسابقة الخاصة بالأبحاث القانونية، والتي تقدم لها 94 زميل في وقت سابق، وتم إحيائها بناء على تكليف من النقيب العام رجائي عطية.

وأضاف عبد الحفيظ الروبى فى تصريحات له، أنه تم تشكيل لجنة لتقييم الأبحاث المقدمة برئاسته، وعضوية كل من المحامين، محمد راضي مسعود، وصالح الشواربي، بثينة القماش، محمد غريب، أسامة سليم، صالح حسب الله، أشرف سليمان، الدكتور حمادة نجم، الدكتور أشرف الحبيلي، والدكتور ماهر العربي، متابعا :"المراكز الخمسة الأولى سيتم تكريمهم، وتقديم شهادات تقدير لهم، لجهدهم القانوني في الأبحاث المقدمة".

يذكر أن رجائى عطية نقيب المحامين، قد وافق من قبل على إحياء المسابقة الخاصة بالأبحاث القانونية، والتي تقدم لها 94 زميل في وقت سابق، ودثرت بغير حق، مما أصاب الشباب بالإحباط - على حد قوله- و أنه سوف يعلن عن تلك الأسماء سالفة الذكر .

وكلف نقيب المحامين عضو مجلس النقابة العامة عبد الحفيظ الروبي، باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما سبق ذكره ، يشار إلى أن عدد الأبحاث في الجنائي 35 بحثاً، وفي المدني 23 بحثاً، وفي الشرعي 20 بحثاً، وفي الفروع الأخرى 19 بحثاً.