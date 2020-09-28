شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تنظم مؤتمر بعنوان "تطوير التعليم" 10 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز تطوير التعليم الجامعى بكلية التربية، جامعة عين شمس، تنظيمه المؤتمر الدولى الثالث عشر خلال الفترة من 10-11 أكتوبر، الذى يعقد بتقنية الفيديو كونفرنس تحت عنوان: المنظور العالمى لتطوير منظومة التعليم (الجامعى – العام – الفنى) والإفادة منه فى مصر، فى إطار مساعى جامعة عين شمس الرامية لتحقيق رسالتها وأهدافها العلمية والخدمية، وتفعيلا لدورها الهام والمحورى فى مجال تشجيع البحث العلمى.

ويرأس المؤتمر الدكتور ماجد أبو العنين عميد كلية التربية ورئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور حازم راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة نائب رئيس المؤتمر، و مقرر المؤتمر الدكتورة زينب محمد حسن خليفه مديرمركز تطوير التعليم الجامعى.

وتدور محاور المؤتمر حول: أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 وعلاقتها بالتعليم - التحديات الجديدة التي تواجه البحث العلمي في التعليم العالي - راس المال البشري الجامعي: تكوينه واستثماره - دور المنظمات الدولية في دعم التعليم الفني - دور التعليم الالكتروني في دعم منظومة التعليم في ظل جائحه كورونا- دور الجامعات التكنولوجية في دعم المنظومة التعليمية - تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والصناعة - دور الثروة الصناعية الرابعة في دعم منظومة التعليم - النماذج العالمية المتعلقة بالتعليم والتعليم الفني - سياسات التعليم الفني والتدريب المهني في دول العالم ودورها في تعزيز القدره التنافسيه - تحديد ممارسات منظومة التعليم الجامعي والعام والفني مع دول الاتحاد الافريقي والعالم العربي والاتحاد الاوربي والاقتصادات الناشئة - دور التعليم والتعليم الفني في دعم الابتكار ورياده الاعمال.

كما يتناول المؤتمر، آليات تحقيق عائد للاستثمار في التعليم والتعليم الفني - تطوير المناهج ونظم التقويم طبقا للمتغيرات العالمية - تطوير سياسات الاعلام في التعليم والتعليم الفني في ضوء المعايير التنافسية.