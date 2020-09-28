التموين تضبط 7 أطنان كبدة مستوردة غير صالحة الاستهلاك الآدمى بالشرقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الأجهزة الرقابية فى وزارة التموين والتجارة الداخلية من ضبط كميات كبيرة من الكبدة غير مطابقة للمواصفات القياسية، حيث تم ضبط 7 طن و140 كيلو كبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى و8 طن فروالة مجمدة غش تجارى مد فترة الصلاحية أثناء التعبئة لطرحها بالأسواق وضبط لحوم ضان بأحد المطاعم ذبح خارج المجازر فى الشارع، وكذلك ضبط 1.5 طن مستلزمات انتاج بأحد المصانع منتهية الصلاحية بالشرقية وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعه للنيابة.



جاء ذلك فى إطار الحملة التى شنتها الوزارة برئاسة المهندس عبدالمنعم خليل رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين والتصدى لأى محاولات من قبل البعض.



على جانب آخر يشكل قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعات عمل للمرو على الأسواق وأيضا المخابز وكذلك متابعة صرف السلع المدعمة لاصحاب البطاقات التموينية فى مواعيدها من خلال منافذ الشركات. التابعة وبقالبن التموين فى مختلف المحافظات وفروع مشروع جمعيتى حيث يتم صرف السلع المدعمة بقيمة 50 جنيها بكل فرد مقيد بالبطاقات التموينية.













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