شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد زيادة الطلب على المدارس الفنية بسبب تغير نظرة المجتمع للأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن التعليم الفنى يحظى بأهمية كبرى فى معظم الدول لما له من أهمية فى الاقتصاد والصناعة، موضحا أن الوزارة تحركت لتطوير التعليم الفنى للحصول على خريجين مؤهلين يواكبوا سوق العمل والوزارة تسعى دائما إلى التميز من خلال إنشاء تخصصات يتطلبها سوق العمل ونظرة المجتمع اختلفت للتعليم الفنى وزاد الطلب على دخول التعليم الفنى.

وأضاف خلال حفل تكريم اوائل الدبلومات الفنية، 2020، أن أزمة كورونا ساهمت فى تجاوز الأزمة وتم تقييم الطلاب بشكل كامل، موجها الشكر لأوائل طلاب الدبلومات الفنية.