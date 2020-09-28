شكرا لقرائتكم خبر عن أوائل الدبلومات الفنية يلتقطون صورا تذكارية بديوان وزارة التعليم قبل تكريمهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط أوائل طلبة الدبلومات الفنية صورا تذكارية بقصر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مرتدين روب التخرج، قبل تكريمهم من قبل الدكتور طارق وقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، حيث من المقرر أن يتم تكريم ومنح الطلاب جوائز مادية وعينية ل 37 طالب وطالبة أوائل.

واعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الفترة الماضية نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2019/ 2020 – الدور الأول.



وصرح الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني بأنه قد تم إجراء امتحانات الدبلومات هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد ، وقد تقدم لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع أنواعها عدد (755276) طالب وطالبة، حضر منهم (752237) موزعين علي 2986 لجنة سير امتحان،

وجاءت مؤشرات النتيجة على النحو التالى: وأوضح أن أعداد الطلاب فى التعليم التجاري (4379) بنسبة نجاح 93.76% بزيادة 7.31% عن العام الماضي، وعدد طلبة التعليم الفندقي (3735) بنسبة نجاح 66.47% بانخفاض 18.56% عن العام الماضي، وعدد طلبة التعليم الزراعي (224) بنسبة نجاح 64.13% بانخفاض 31.27% عن العام الماضي، وعدد طلبة التعليم الصناعي (7953) بنسبة نجاح 84.29% بانخفاض 2.56% عن العام الماضي.

وأكد أن الإجمالي العام للخمس سنوات (16291) بنسبة نجاح 82.48% بانخفاض 3.99% عن العام الماضي. وتابع مجاهد: أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث:

عدد طلبة التعليم التجاري (262334) بنسبة نجاح 58.88% بإنخفاض 4.28% عن العام الماضي، وعدد طلبة التعليم الفندقي (15680) بنسبة نجاح 79.95% بزيادة 3.56% عن العام الماضي، وعدد طلبة التعليم الزراعي (70710) بنسبة نجاح 48.26% بزيادة 5.56% عن العام الماضي، وعدد طلبة التعليم الصناعي (303957) بنسبة نجاح 65.37% بانخفاض 0.81% عن العام الماضي. وأشار إلى الإجمالي العام للثلاث سنوات (652681) بنسبة نجاح 61.26% بانخفاض 1.29% عن العام الماضي. وفى التعليم والتدريب المزدوج، وصل إجمالي أعداد طلبة التعليم والتدريب المزدوج المتقدمين للامتحان لتخصصات التجاري والفندقي والزراعي والصناعي (15507) طالب وطالبة بنسبة نجاح 79.72% بانخفاض 3.77% عن العام الماضي. وقى الإعداد المهني: بلغ إجمالي أعداد طلبة (إعداد المهني) المتقدمين للامتحان لتخصصات الفندقي والزراعي والصناعي (70797) طالب وطالبة بنسبة نجاح 39.65% بانخفاض 2.94% عن العام الماضي.