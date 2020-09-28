شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الدبلومات الفنية دور ثان يؤدون الامتحانات دون مشكلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى 18 ألفًا و324 طالب - طالبة بالدبلومات الفنية (نظامى الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، الامتحان فى (52) مادة فترة ى و(4) مواد فترة ثانية فى تاسع أيام الامتحانات التحريرية (الدور الثانى) للعام الدراسى 2019/2020، التى تستمر حتى 29 سبتمبر 2020، داخل (424) لجنة سير امتحان.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم الفني لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية فى يومها التاسع سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

ولم تتلق غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أى ملاحظات تُعيق سير العملية الامتحانية.