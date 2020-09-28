شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي يؤكد العمل على إلحاق 70% من الطلاب بمدارس التعليم الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: التعليم الفنى شئ راق جدا، ونسعى لأن يكون التعليم الفنى متطورا من خلال تغيير المناهج، بشكل كبير، موضحا أن نتيجة التطوير فى المدارس الفنية تظهر سريعا لأن الدراسة 3 سنوات ومن ثم النتيجة تكون سريعة. وأوضح الوزير، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية محور مهم فى تطوير منظومة التعليم الفنى، وهذا الوقت ذهبى للتعليم الفنى.

وقال الوزير: نفسنا نزود الملتحقين بالتعليم الفنى من الحاصلين على الشهادة الإعدادية إلى 70%، موضحا أن الطلبة تتسابق لدخول مدارس التكنولوجية التطبيقية، موجها حديثه لأوائل الطلبة: تغيير صورة المجتمع عن التعليم الفنى مسئوليتكم بقدرتكم وأفكاركم والمناقدفسة فى سوق العملمتابعا: التعليم الفنى هو من يغير مصر.

وأشار وزير التربية والتعليم، أنه يتم رفع جودة التعليم الفنى، بشكل أكبر ومستمر، وهناك تعاون مع ألمانيا لاعتماد جودة التعليم الفنى وأيضا تدريب المعلمين.

ووجه طارق شوقى حديثه للدكتور عمرو بصيلة مسئول وحدة إدارة مدارس التكنولوجية التطبيقية قائلاً: عايزين نوصل إلى 100 مدرسة عام 2024 وليس 2030، موضحا أن الوزارة بذلت مجهود كبير للارتقاء بالتعليم الفنى فى مصر خصوصا مع تنوع مجالات التعليم الفنى بوجه عام.

ووجه الوزير الشكر لقطاع التعليم الفنى لنجاحه فى اختبار 770 ألف طالب فى شهادة التعليم الفنى فى ظل استمرار جائحة كورونا.