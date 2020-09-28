فيديوجراف: جانب آخر من حياة الزعيم.. جمال عبدالناصر مصور محترف

وفى سياق الفيديو جراف التالى يستعرض "دوت الخليج" جانبا آخر من حياة الزعيم الخالد، بعيدا عن السياسة وكرسى الحكم، كشف احتراف عبدالناصر للتصوير وشغفه به، لدرجة أنه كان يصور كل رحلاته البحرية، أو خلال زياراته الخارجية.

وفى سياق آخر، أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.