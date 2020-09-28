الكنيسة: إصابة أحد جنود حراسة الكاتدرائية بطلق نارى عن طريق الخطأ

وقالت الكنيسة، فى بيان لها منذ قليل: "إن أحد جنود الحراسة المكلفين بالخدمة على البوابة الرئيسية للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تعرض لإصابة سطحية فى إصبع قدميه نتيجة خروج رصاصة بطريق الخطأ من السلاح النارى الذى يحمله".

وأضافت فى البيان أنه تم نقل الجندى المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج، مشددا على أنه لا توجد إصابات أخرى.