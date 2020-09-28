نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبورة مائية ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث تشهد البلاد استقرار في درجات الحرارة وفي معدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.

وقالت الهيئة في بيان، إن نسبة الرطوبة ارتفعت لتصل الي 75 %، مما يزيد من حرارة الطقس.

وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الثلاثاء طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائل للحرارة السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة أن جنوب وشمال الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس لطيف علي معظم انحاء البلاد بينما يكون معتدل علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الثلاثاء والتي تتمثل في شبورة صباحا علي انحاء متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مصحوبة برياح مثيرة للأتربة علي شمال الصعيد، كما تكون الرياح نشطه علي سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من خفيف الي معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين والرياح شمالية غربية.

وأشارت الهيئة، إلى أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي

وعن درجات الحرارة غدًا الإثنين، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 30.

