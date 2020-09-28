نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 قرارات جمهورية بشأن نقل قضاة لبعض الوزارات في وظائف غير قضائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، عددًا من القرارات، التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بنقل عدد من القضاة إلى بعض الوزارات في وظائف غير قضائية.

وأعلن الرئيس عن اصدار قرار رقم 522 لسنة 2020، بنقل محمد عبدالقادر إبراهيم عبدالله فرجاني الرئيس من الفئة " أ " بمحكمة أسوان الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبة فيها.

كما أعلن الرئيس السيسي عن إصدار قرارًا جمهوريًا رقم 523 لسنة 2020 بنقل مي عشري محمد عبدالجليل رئيس النيابة الإدارة من الفئة " أ " إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفتها الحالية مع احتفاظها بمرتبها فيها.

وأصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 524 لسنة 2020 بنقل محمد علي أبوالحسب براني بركات الرئيس من الفئة " أ " بمحكمة الجيزة الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبة فيها.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 525 لسنة 2020 بنقل محمد جودة محمد عزب الرئيس من الفئة " أ " بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

كما أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 526 لسنة 2020 بنقل عبدالوهاب رمضان أحمد أحمد حجازي معاون النيابة العامة بنيابة الأربعين الجزئية -بغير الطريق التأديبي- إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه.

وقرر الرئيس السيسي بإصدار قرارا برقم 527 لسنة 2020 بنقل القاضي حاتم علاء الدين عباس الجداوي الرئيس بمحكمة استئناف طنطا إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة، تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه.

وأصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 528 لسنة 2020 بنقل المستشار عصام عبدالهادي عبدالهادي عصر، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه.