نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الشعب الجمهوري" يجتمع بمرشحيه في القائمة الوطنية "من أجل مصر" (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والنائب أحمد أبو هشيمة نائب رئيس الحزب، والدكتور صفي الدين خربوش، الأمين العام للحزب، اجتماعًا موسعًا مع مرشحي الحزب لانتخابات مجلس النواب، في القائمة الوطنية «من أجل مصر».



وناقش الاجتماع برنامج الحزب الانتخابي لمرشحيه بنظام القائمة في الانتخابات المقبلة، والتي تحمل طابعًا مختلفًا عن انتخابات مجلس الشيوخ، التي كان مرشحًا فيها قائمة واحدة بدون منافس فلم تكن تحتاج سوى إلى نسبة تصويت 5%، أما في انتخابات المجلس النواب فهناك قوائم أخرى محتملة قد تكون منافسة للقائمة الوطنية من أجل مصر في بعض قطاعات الجمهورية تستوجب أن يبذل الحزب والتحالف جهودا مكثفة في منافسة شريفة لعرس ديمقراطي.



وقال المهندس حازم عمر، رئيس الحزب في كلمته إن الحزب بعدد مرشحيه لا يسعي للحصول على أكثرية ولا أغلبية في مجلس النواب في المرحلة الحالية فالمغالبة ليست هدفه الاستراتيچي في هذه الفترة تحديدا من عمر الحزب، بينما كانت استراتيچيته هي الدفع بمرشحين قادرين على تحمل المسئولية النيابة، والتعبير الجيد عن صوت الشارع المصري والمواطنين وامتلاك رؤية ثاقبة تعين على الدفع بمصر إلى الأمام، وتحقيق ما هو مستهدف من استقرار سياسي وأمني ونمو أقتصادي لوطن عزيز محاط بتحديات داخلية وخارجية جسيمة.



وقال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، خلال كلمته، إنه يفتخر بتواجده كنائب لرئيس حزب الشعب الجمهوري، الذي يضم كوادر سياسية شابة ومخضرمة، ولديها الكثير من الأفكار القادرة على إثراء الحياة السياسية خلال الفترة المقبلة، والمساهمة بشكل جيد في تشكيل برلمان قوي، يعبر عن الشارع ويحقق أهدافه، وفي نفس الوقت يدعم الدولة وخططها الاستراتيجية المستهدفة تحقيق التنمية المستدامة.



وأضاف «أبو هشيمة» قائلًا إن حزب الشعب الجمهوري عليه التزام انتخابي باعتباره جزء من القائمة الوطنية من أجل مصر، ومطالبون كقيادات حزبية وكذلك السادة المشرحون على نظام القائمة بدعم مرشحي الحزب على القواعد الفردية كل في نطاق محافظته ودائرته، كما أننا ملتزمون بدعم مرشحي الائتلاف الوطني، في الدوائر التي لن ندفع بمرشحين فيها، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء الانتخابات علينا البحث سريعًا عن كيفية التأثير القوي في الشارع المصري، كأعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب.



وقال الدكتور صفي الدين خربوش، إنه سعيد بالاختيارات المشرفة لمرشحي الحزب سواء في مجلس الشيوخ أو في انتخابات مجلس النواب، وأوضح أن النائب القوي هو من يستطيع التعبير عن رؤيته بشكل واضح، ووضع بدائل للقضايا محل اعتراضه، وإقناع الدولة بإمكانية تطبيقها، وليس ذلك النائب الذي يمتلك الصوت العالي، موضحاَ أنه متفائل بمرشحي حزب الشعب الجمهوري في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، وينتظر منهم حال فوزهم بإذن الله أداء جيدًا تحت القبة.



يذكر أن حزب الشعب الجمهوري لديه 28 مرشحًا في القائمة الوطنية من أجل مصر وهم الدكتور محمد صفي الدين خربوش، وعبد الله أحمد مبارك ومحمد وفيق محمد عزب أبو مصطفى، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، وإيهاب رمزي، وشعبان لطفي عبد الغني، ومحمد أحمد مصطفى عبد الرحمن، ومنيرة عبد الحليم يوسف رزق، والدكتورة غادة قنديل، وآمال ابراهيم عبد الحميد السيد حسن، ونظيرة محمد سلامة، وهدى السيد الطنباري، وهناء رزق الله سعد، وحنان عمار، وأمل مصطفى عصفور وآمال رزق الله ميخائيل، وسامية محمد نجيب توفيق، والدكتورة آيات الحداد، وابتهاج الطوخي، والنائبة ياسمين أبوطالب، ومنة الله سيد عبد التواب، وعبير جمال محمد علي، ومريم عزت عزيز جرجس، ونجلاء محمود أحمد العسيلي، وألفت المزلاوي، ونانسي نعيم ونجلاء غبريال وايلاريا سمير عجيبي.