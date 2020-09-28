شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البيطريين يُعلن تشكيل لجنة مع "الخدمات البيطرية" لحل مشاكل مراكز بيع الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، أمس الأحد، باجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، موضحا أن الاجتماع أسفر عن إصدار قرار بتشكيل لجنة مُشتركة بين النقابة العامة والهيئة، لدراسة مشاكل مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية واللقاحات.

وأوضح سليم، فى بيان، أن اللجنة المُشتركة ستعمل على وضع تصور متكامل لحل مشاكل مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية، والعمل على تيسير الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.

يأتى ذلك بالتزامن مع مواصلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، شن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة، فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمديريات الطب البيطرى بالمحافظات.

وقد قامت مديريات الطب البيطرى بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حملة مكبرة فى 20 محافظة، وتم إصدار 76 قرار إدارى لأغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد 248 منشأة بيطرية، و47 محاضر (جنح)، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات الإغلاق لـ 58 مركز بيطرى مخالف.