شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يحصل على أوسكار محافظة الشرقية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بادل وزير القوى العاملة محمد سعفان، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق درع الوزارة وأوسكار المحافظة، على هامش الزيارة التى أجراها الوزير صباح اليوم.

وأكدت وزارة القوى العاملة فى بيان رسمى أن الوزير محمد سعفان أهدى درع الوزارة للمحافظ، تقديرا لجهوده الحثيثة المبذولة فى خدمة أبناء المحافظة والعمل والعمال، كما أهدى "غراب" أوسكار المحافظة للوزير لدوره وحرصه على دعم حقوق العمال بصفة عامة والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، وخلق علاقات متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية.

كما أهدى رئيس جامعة الزقازيق درع الجامعة للوزير فضلا عن درع ملتقى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت التابعة للجامعة.

جاء ذلك فى ختام حفل تسليم عقود العمل لذوى القدرات الخاصة، وتوزيع شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، وبدء الملتقى العلمى الأول للسلامة والصحة المهنية تحت شعار ( صفر إصابات 2 ) بمستشفيات جامعة الزقازيق فى أسبوع السلامة والصحة المهنية.































