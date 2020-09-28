شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكرم أوائل الدبلومات 2020.. وطارق شوقى مازحا: عايزين جمعية حقوق ذكور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أوائل طلبة الدبلومات الفنية 2020، بمنحهم منحة جامعية لأى جامعة حكومية مقدمة من المجلس العربى لسيدات الأعمال وهدايا عينية، حيث أعرب الطلاب الأوائل عن سعادتهم بالتكريم كما أطلقت أولياء الأمور الزغاريد فرحا بتفوق أبنائهم.

ومازح وزير التربية والتعليم خلال حفل التكريم الطلاب بسبب تفوق الطالبات الأوائل قائلًا: "عاوزين جمعية حقوق ذكور عددهم قليل فى قوائم الأوائل".

وأشاد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتفوق الطالبات الفتيات على الطلاب الذكور فى قوائم الأوائل، مؤكدا على أنه منذ قدومه لتولى وزارة التعليم والفتيات متفوقات ولهم النصيب الأكبر فى قوائم الأوائل.

ووجه وزير التعليم حديثه للطلاب: "أتمنى استكمال المدارس الجامعية أو عمل مشروعات تحت اسمكم، وتحملوا لواء تطوير التعليم الفني".