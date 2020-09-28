شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء المطاعم العائمة من رسوم الرى بعد احتساب الفترة من مارس حتى يونيو "إغلاق كلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة المنشآت السياحية أن وزارة الرى وافقت على احتساب الفترة من مارس وحتى يونيه 2020 فترة إغلاق كلى بالنسبة للعائمات النيلية، فى إطار إعفائها من الرسوم تخفيفا عن كاهل القطاع السياحى.

وقالت الغرفة فى بيان، أن جهود الغرفة المتمثلة فى( شعبة العائمات ) نجحت فى تفعيل إصدار خطابات لجميع العائمات النيلية من إدارة التراخيص وزارة السياحة إلى إدارة التراخيص وزارة الموارد المائية والرى، تفيد بأنه نظراً لظروف البلاد بسبب فيروس كورونا والتوقف عن النشاط طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء إعتباراً من25/3/2020 حتى 27/6/2020 يتم إحتساب هذه الفترة "غلق كلى".

ويضاف هذا الجهد إلى عدد من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لدعم القطاع السياحى فى أزمة كورونا، كان آخرها موافقة المسئولين عن صندوق الطوارئ بإعادة فتح الباب مرة أخرى أمام المنشآت السياحية بمختلف أنشطتها للتقدم بالمستندات التى تؤكد إستحقاقها لهذه الإعانات من الصندوق للعاملين بها.

ودعا عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الجمعية العمومية للغرفة ممن لم يتقدموا من قبل بتقديم طلبات الحصول على إعانات من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، والمقر من قبل الدولة لدعم القطاع السياحى فى مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضف المصرى، أن الإستجابة الرائعة من المسئولين بصندوق الطوارئ ،وتقديرهم للظروف السيئة التى تمر بها السياحة منذ شهر مارس وحتى الآن ، كانت وراء الموافقة بإعادة فتح الباب أمام المنشآت المتخلفة عن التقدم بمستنداتها لصرف الاعانات ، والتى جاءت فى إطار التنسيق والتعاون والتفاهم والتناغم بين الإتحاد والغرف الخمسة التابعة ، وبين صندوق الطوارئ.