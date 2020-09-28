شكرا لقرائتكم خبر عن ‏‎شركة مياه القليوبية تحصل على شهادة سلامة ومأمونية لمحطة مياه بنها المرشحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إجراءات تسليم شهادة اعتماد سلامة ومامونية المياه لمحطة مياه بنها المرشحة عبر الفيديو كونفرانس إلي المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بحضور رئيس قطاع المعامل والجودة بشركة القليوبية وممثلي قطاع الجودة بالشركة، وممثلي إدارة الجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ويأتي ذلك ‎فى إطار قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بإنتاج وتوزيع مياه الشرب النقية بمحافظة القليوبية وفى إطار حرص الشركة على سلسة إنتاج المياه من المنبع إلى المستهلك.

‏‎ووجه الدكتور صلاح بيومي الشكر للعاملين وجميع من ساهموا في حصول المحطة على الشهادة بواسطة الفيديو كونفرانس وأشاد بالمجهودات التي تتم في تأمين مياه شرب صالحة لمواطني محافظة القليوبية والالتزام بمعايير الجودة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وإجراء كافة التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والإشراف الكامل علي المياه المنتجه بدءا من خروجها من المحطات

‏‎وحتى وصولها للمواطن علي الرغم من التحديات الموجودة.

‏‎وفى سياق متصل، قال المهندس مصطفى مجاهد إنه جارى ااعتماد خطة سلامة ومامونية المياه لعدد 6 محطات مرشحة وهى (القناطر الخيرية وطوخ ودجوى وبطا ومحطتى كفر شكر 1 ،2 ومحطة مياه الفلل بمدينة بنها).

‏‎وأضاف المهندس مصطفى مجاهد أن الإعتماد الخاص بسلامة ومأمونية المياه والحصول على الشهادة يأتي بعد مراجعة الجهاز التنظيمى لمياه الشرب وحماية المستهلك واعتماد اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة والسكان، وتعد منهجية العمل الخاصة بالسلامة والمأمونية تم استحداثها طبقا للارشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية كأحدث الإجراءات الأكثر فاعلية لضمان سلامة المياه المنتجة والحفاظ علي الصحة العامة.