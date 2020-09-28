شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: نسعى لبناء 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مع حلول 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة التربية والتعليم حفل تكريم أوائل شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2020، بالسلام الجمهورية، بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومحمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى.

وقال الدكتور عمرو بصيلة، إن الوزارة دشنت نظام تعليم فنى جديد، لتطوير منظومة التعليم الفنى، موضحا أن التعليم الصناعى يمثل 48% و37% فى التجارى، 10% للتعليم الزراعى و5% فى التعليم الفندقى.

وأوضح عمرو بصيلة، أنه تم اعتماد هيئة إتقان لاعتماد شهادات التعليم الفنى، مؤكدا أنه تم بناء مناهج تعتمد على الجدارات وتحسين مهارات معلمى التعليم الفنى من خلال إنشاء أكاديمية لتدريب المعلمين على أعلى مستوى، إضافة إلى مشاركة قطاع الصناعة، كما تسعى الوزارة إلى تغيير الصورة النمطية للتعليم الفنى، ولا بد وأن يكون خريج التعليم الفنى فخور.

وأوضح أنه تم اختيار 105 مدارس لتطبيق منظومة الجدارات، كما تم تطبيق نظام التعليم اليوم كاملا فى هذه المدارس للتأكد من جودة التعليم، مؤكدا أن مدارس التكنولوجية التطبيقية يطرق فيها أيضا منظومة الجدارات وتحاول الوزارة الحصول على اعتماد دولى لهذه المناهج، مع إنشاء تخصصات جديدة فى المدارس لمواكبة سوق العمل.

وأكد بوصيلة، أن الوزارة تقوم بدورها كاملا فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، والشريك الصناعى له دور يقوم به منها توفير تدريبات متميزة للطلاب ، موضحا أن عدد مدارس التكنولوجية التطبيقية وصل إلى 16 مدرسة ونسعى لزيادتها العام المقيل وقد تصل الى100 مدرسة مع حلول 2030.