شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنتهى من مناقشة رسالة ماجستير عن "المدخنة الشمسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من مناقشة رسالة ماجستير، تتمحور حول كيفية الاستفادة القصوى من الطاقة المتجددة وتطوير أليات التعامل بها، يأتي ذلك فى إطار حرص الجامعة ومواكبتها لمناقشة المواضيع الهامة والمشروعات الحيوية التى تدفع عجلة الإنتاج وتدعم الاقتصاد فى مصر، وذلك برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وجاء اختيار موضوع البحث المقدم من الباحث أحمد هشام أحمد محمد للحصول على درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية بناء على خطة أولويات مناقشة المواضيع التى وضعها قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ليتماشى مع توجيهات الدولة وخطتها للقيام بمشاريع قومية ضخمة لدعم الاقتصاد المصرى وتأهيل كوادر بشرية محترفة لخدمة هذا الهدف حيث حمل البحث عنوان "تصميم وتحسين محطة الطاقة الجديدة والمتجددة الهجينة"، (المدخنة الشمسية)، لخدمة وإثراء البحث العلمى فى هذا المجال.

ويضاف هذا الإنجاز الى السجل الحافل من الريادة والتميز العلمى والأكاديمى لقطاع الدراسات العليا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحت اشراف الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة، ومحمد مصطفى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ولإدارة كلية الهندسة متمثلة فى الدكتور باهر أبوستيت عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد الليثى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ورئيس القسم الدكتور هشام جريشة والدكتور سيد عبد الرازق منسق برنامج ماجستير القوى الميكانيكية بالكلية.

وتركز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تركيزاً بالغاً على البحث العلمى وتطبيق التكنولوجيا، ودائماً ما تسعى إلى تطوير المنظومة التعليمية لضمان تعليم جيد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمتطلبات المجتمع وسوق العمل المحلى والدولى، وتسهم فى تخريج أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة، والاهتمام بالبحث العلمى.