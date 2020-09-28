شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصر قادرة على استضافة كأس العالم لكرة اليد بالنحو المنشود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الترتيبات الجارية لتنظيم مُنافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021، يرافقه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، والدكتور هشام نصر، ‪ رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، واللواء على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، وممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشاد رئيس الوزراء بمستوى جودة وإنجاز الأعمال المنفذة للاستعداد لهذه البطولة الرياضية الهامة، سواء فى استاد القاهرة وغيره من المنشآت الرياضية التى ستستضيف منافسات هذه البطولة، مؤكدًا قدرة مصر على استضافة هذا الحدث الرياضى البارز على النحو المنشود، وتوفير كافة الترتيبات اللازمة لإنجاح هذه الغاية.

وتابع رئيس الوزراء خلال التفقد مُجمل أعمال التطوير التى يخضعُ لها مُجمع الصالات المُغطاة باستاد القاهرة الدولى، واستمع إلى شرح حول البرنامج الزمنى لها، حيث من المقرر أن تستضيف الصالة المغطاة الرئيسية باستاد القاهرة، التى تتسع لـ 22 ألف مشجع، مباريات مجموعة مصر.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن أعمال تطوير مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة تسير بمعدلات إنجاز كبيرة، ومن المقرر أن تنتهى بالكامل بنهاية شهر أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن التطوير يتضمن رفع كفاءة المقصورة الرئيسية، وأرضيات الصالة، وتطوير غرف خلع الملابس، ومداخل اللاعبين والجمهور، وأنظمة الصوتيات والمرئيات والإضاءة، ونظم الإذاعة الداخلية والترجمة الفورية، فضلًا عن إنشاء المركز الصحفى الجديد، ومركز للمؤتمرات الصحفية، لخدمة الصحفيين وممثلى القنوات الفضائية.

كما عرض وزير الشباب والرياضة الاستعدادات الجارية لاستقبال ضيوف مصر من لاعبين ومدربين وإداريين ومشجعين فى الصالات المقرر استضافتها للبطولة، ودور المتطوعين فى إنجاح ذلك، مشددًا على دور الدولة الفاعل فى تذليل كافة العقبات التى تواجه الترتيب لهذه البطولة الدولية الهامة.