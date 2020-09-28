وزير الزراعة: القيادة السياسية مهتمة بسرعة تحديث منظومة الرى الحقلى

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحديث منظومة الرى الحقلى، ومتابعته لهذا الملف بشكل مستمر، للانتهاء من تطوير الرى ضمن مساحة المليون فدان، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى.





جاء ذلك خلال اجتماع وزير الزراعة مع فريق عمل تطوير تحديث منظومة الرى الحقلى بالوزارة ، اليوم الإثنين، بحضور مديرى مديريات الزراعة التى ينفذ فيها المشروع.

وكلف القصير، الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى المدير التنفيذى للمشروع بالتوسع فى عقد ندوات توعوية وإرشادية فى المحافظات التى ينفذ بها المشروع، لشرح أهمية هذه المنظومة للمزارعين، والحث على ضرورة التحول من نظم الرى بالغمر إلى الرى الحديث والمطور، الأمر الذى يسهم فى ترشيد استخدام المياه، والأسمدة والمبيدات، فضلا عن زيادة الإنتاجية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتى الأرض والمياه.

وأكد وزير الزراعة عقد اجتماع شهرى بأعضاء المنظومة، لبحث مستوى التقدم والإنجاز فى المشروع، وعلاج المشكلات والمعوقات إن وجدت، فى سبيل إنجاز أكبر قدر منها فى أسرع وقت ممكن.

وشدد الوزير على مسئولية مديرى مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، لضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز، والحصر الفعلى على أرض الواقع، والتواصل مع المزارعين، لتوضيح مزايا المنظومة والتيسير عيلهم، للتحول إلى نظم الرى الحديث، لافتا إلى أن أعضاء المنظومة بالوزارة مسئولون عن تقديم الدعم الفني، وإعداد التصميمات، والاتفاق مع الشركات بأقل الأسعار وتوفير المستلزمات، فضلا عن تجميع الطلبات والتنسيق مع البنك الزراعى بهذا الشأن.

وفى سياق متصل، بحث وزير الزراعة مع محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الإسراع فى تنفيذ المنظومة بالمحافظة، حيث تمتلك الوادى الجديد أكثر من 205 آلاف فدان من الأراضى المستهدف تحديث وتطوير الرى فيها.



من جانبه، أكد الزملوط أن هناك تعاونا وثيقا ومستمرا مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، للتيسير على مزارعى المحافظة، وتوفير سبل الدعم الفنى لهم، فضلا عن إرشادهم وتوعيتهم بأهمية استخدام النظم الزراعية الحديثة.