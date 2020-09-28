النشرة المرورية : زحام بمطلع الأوتوستراد وكورنيش النيل.. وسيولة بـ 26 يوليو

قال محمد صابر، محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية اليوم الاثنين، وخاصة مع بداية الذرورة المسائية، تشهد معدلات سير تتجاوز 70%، مشيرا إلى أن كافة المحاور فى الوجه البحرى تعمل بشكل مرضٍ، ما عدا بعض الأحجام فى محافظة الإسكندرية.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، فى حلقة اليوم، من برنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية تنحصر فيها الأحجام، فى طريق الحرية، وكذلك فى محور قناة السويس، القادم من محرم بك ومتجه لكورنيش الإسكندرية.

وأشار صابر إلى أن محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام، فى مدينة المنصورة بشارع المشاية، ومحافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء باتجاه الطريق الزراعى، بمدينة طنطا، ومحافظة بورسعيد تشهد بعض الأحجام فى شارع سعد زغلول.

وألمح صابر إلى أن بعض محاور الطرق الدائرية تشهد بعض الأحجام، لوجود أعمال توسعة وتطوير فيها، ويكون لها طبيعة خاصة وخاصة مع بداية فترة الذروة المسائية، ومنها الطريق الدائرى للمتجه للمريوطية، وتنحصر الأحجام أعلى منطقة صفط، وكذلك أعلى الأوتوستراد، فى الاتجاهين ومناطق البساتين، وأعلى منطقة كارفور، وأعلى مناطق المرج الجديدة.

وأضاف صابر أن الإدارة العامة للمرور وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، حيث قامت بالتنسيق مع كافة إدارات المحافظات؛ للتعامل مع أى طارئ ونشر الخدمات المرورية، ووضع العلامات الإرشادية، واستيعاب أية كثافات على الطرق.

ولفت صابر إلى أن الحركة المرورية فى محور 26 يوليو، مرضية تماما، وفى محافظة الجيزة تنحصر الأحجام فى شارع الجامعة للقادم، من الدقى، ومتجه لفيصل والهرم، ومن الممكن سلوك شارع السودان، أو شارع مراد.

وتابع صابر أن محافظة القاهرة، الأحجام فيها تنحصر فى محور الفردوس فى الاتجاهين، لأعمال التطوير، وشارع صلاح سالم، توجد بعض الأحجام للقادم من العروبة، ومتجه للسيدة عائشة ونفق الأزهر، فمن الممكن استخدام محور النصر أفضل حالا.

واستطرد صابر أن محور جوزيف تيتو يشهد بعض الأعمال، ناصحا باستخدام جسر السويس، فهو أفضل منه حالا فى هذا التوقيت، كما يشهد محور الفنجرى بعض الأحجام، للقادم من مدينة نصر، وفى منطقة محور النصر، عند النادى الأهلى، توجد بعض الأعمال، وممكن استخدام مصطفى النحاس أو ذاكر حسين أو أحمد الزمر.

ونوه صابر أن كورنيش النيل يشهد بعض الأحجام، للقادم من منطقة الساحل ومتجه لميدان التحرير، ومن الممكن استخدام شارع شبرا للمتجه إلى مناطق وسط المدينة، موضحا وجود بعض الأعمال فى مطلع كوبرى الأوتوستراد، للقادم من مناطق المجزر الآلى، ومتجه لمناطق صقر قريش، فمن الممكن استخدام منطقة الملك الصالح.

واختتم صابر أن كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، يشهدان بعض الأحجام، ويفضل لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة، استخدام كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة وكوبرى عباس وكوبرى الساحل، وعدا ذلك الحركة المرورية فى باقى محافظات الجمهورية مرضية تماما.