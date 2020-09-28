سفير مصر بالصين يفتتح المنتدى العالمى الثالث للثقافة والسياحة

افتتح محمد البدرى سفير مصر لدى الصين، اليوم الإثنين، مع عمدة مدينة شيان الصينية Li Mingyuan المنتدى العالمى الثالث للثقافة والسياحة، والذى ينعقد على مدار يومى 28-29 سبتمبر الجارى، بمشاركة المدير التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية وقيادات الحكومة الصينية ومُمثلى العديد من شركات السياحة العالمية الكبرى والسفراء المعتمدين بالصين.





ومن المُقرر أن يناقش المنتدى سبل إصلاح ودفع قطاع السياحة الثقافية العالمية وتوظيفها كمحرك للنمو الاقتصادى بشكل مُستدام بعد احتواء فيروس كورونا، وكذلك سبل الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق لتفعيل السياحة الثقافية لدى الدول المُنضمة للمبادرة ومن بينها مصر.

وتم اختيار مصر كضيف الشرف لنسخة هذا العام من المنتدى فى ضوء حضارتها العريقة وريادتها فى مجال السياحة الثقافية.

وألقى السفير البدرى، كلمة خلال أعمال الافتتاح ركز فيها على سبل تطوير السياحة إلى المدن ذات التراث الحضارى والثقافى المُمتد عبر تاريخ البشرية، مستعرضًا الترابط بين الثقافات المتعددة لمصر وتجربتها فى الاستفادة منها فى رفع مستوى الجذب السياحى للمقاصد المصرية.

ونوة إلى الجهود المصرية المبذولة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لتنمية النشاط السياحى رغم القيود التى يفرضها انتشار وباء كورونا المُستجد، وكذلك للتخطيط لمرحلة ما بعد السيطرة والقضاء على الوباء.

يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الخارجية لدعم جهود تنشيط السياحة المصرية.