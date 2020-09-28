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ومن جانبها، أشادت المسؤولة الإيطالية، بمنتدى غاز شرق المتوسط EMGF والذى أصبح حقيقة واقعة، ويعد أحد أهم الأطر الإقليمية فى مجال الطاقة، إذ يخلق تعاونا إيجابيا لصالح ازدهار البلدان المؤسِسة والمنطقة بأسرها.
وأضافت أنه فى ضوء المرحلة الصعبة التى يشهدها الاقتصاد العالمى إثر تداعيات جائحة كورونا، فإن الاستثمارات فى قطاع الطاقة اليوم قد تساعد فى الدفع بعجلة الانتعاش الاقتصادى.
كما أعربت عن تقديرها لعملية التنسيق التى يقوم بها الجانب المصرى، كما أكدت استمرار التزام إيطاليا بأنشطة المنتدى واللجنة الاستشارية المعنية به.
وأكد السفير بدر، أهمية العلاقات المصرية الإيطالية وحرص القيادة السياسية فى الدولتيّن على تعزيز أوجه الصداقة والتعاون بين الجانبين لخدمة المصالح المُشتركة، من أجل ازدهار ورخاء البلديّن، وأن التعاون القائم بين مصر وإيطاليا فى مجال الطاقة والغاز الطبيعى يعد أحد الأمثلة فى هذا الإطار، مضيفا أن المنظمة الجديدة تعد منصة لخلق حوار مُنظم بين الدول الأعضاء حول الغاز الطبيعى وفرص التعاون بشأنه على المستويين الإقليمى والدولى.
وأشاد السفير المصرى، بالدور الإيطالى النشط والفعال الذى ساهم فى إنجاح جهود إنشاء المنظمة فى فترة لم تتجاوز العشرين شهرا منذ أن أطلقت مصر المبادرة، لتعد بمثابة أول منظمة دولية من نوعها تعنى بتعزيز التعاون فى مجال الغاز فى منطقة شرق المتوسط.
وأكد أن تكامل الدورين المصرى والإيطالى فى أعمال منتدى غاز شرق المتوسط سيكون أحد المحفزات الرئيسية لنجاح مساعى دول المنطقة فى تعزيز منظومة أمن الطاقة فى المتوسط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر بروما يشارك بمراسم توقيع إيطاليا على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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