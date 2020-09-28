سفير مصر بروما يشارك بمراسم توقيع إيطاليا على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط

شارك هشام بدر، سفير مصر فى روما، اليوم الإثنين، فى مراسم توقيع الحكومة الإيطالية - ممثلا عنها وكيل وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية والمختصة بشؤون الطاقة - على الميثاق الرسمى لتحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة دولية مقرها القاهرة.





ومن جانبها، أشادت المسؤولة الإيطالية، بمنتدى غاز شرق المتوسط EMGF والذى أصبح حقيقة واقعة، ويعد أحد أهم الأطر الإقليمية فى مجال الطاقة، إذ يخلق تعاونا إيجابيا لصالح ازدهار البلدان المؤسِسة والمنطقة بأسرها.

وأضافت أنه فى ضوء المرحلة الصعبة التى يشهدها الاقتصاد العالمى إثر تداعيات جائحة كورونا، فإن الاستثمارات فى قطاع الطاقة اليوم قد تساعد فى الدفع بعجلة الانتعاش الاقتصادى.

كما أعربت عن تقديرها لعملية التنسيق التى يقوم بها الجانب المصرى، كما أكدت استمرار التزام إيطاليا بأنشطة المنتدى واللجنة الاستشارية المعنية به.

وأكد السفير بدر، أهمية العلاقات المصرية الإيطالية وحرص القيادة السياسية فى الدولتيّن على تعزيز أوجه الصداقة والتعاون بين الجانبين لخدمة المصالح المُشتركة، من أجل ازدهار ورخاء البلديّن، وأن التعاون القائم بين مصر وإيطاليا فى مجال الطاقة والغاز الطبيعى يعد أحد الأمثلة فى هذا الإطار، مضيفا أن المنظمة الجديدة تعد منصة لخلق حوار مُنظم بين الدول الأعضاء حول الغاز الطبيعى وفرص التعاون بشأنه على المستويين الإقليمى والدولى.

وأشاد السفير المصرى، بالدور الإيطالى النشط والفعال الذى ساهم فى إنجاح جهود إنشاء المنظمة فى فترة لم تتجاوز العشرين شهرا منذ أن أطلقت مصر المبادرة، لتعد بمثابة أول منظمة دولية من نوعها تعنى بتعزيز التعاون فى مجال الغاز فى منطقة شرق المتوسط.

وأكد أن تكامل الدورين المصرى والإيطالى فى أعمال منتدى غاز شرق المتوسط سيكون أحد المحفزات الرئيسية لنجاح مساعى دول المنطقة فى تعزيز منظومة أمن الطاقة فى المتوسط.