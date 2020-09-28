مجلس الدولة يتلقى 27 طعنا على مرشحي انتخابات مجلس النواب

تستمر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في تلقي الطعون على انتخابات مجلس النواب، من المرشحين الذين تم استبعادهم من خوض الانتخابات، وكذلك من أشخاص تطعن على إدراج أسماء بعض المرشحين. ووصل عدد الطعون التي تم رفعها حتى الآن إلى 27 طعنا.

يذكر أن قلم كتاب محكمة القضاء الإداري يغلق أبوابه في الساعة العاشرة مساءً، وآخر موعد لتلقي الطعون الانتخابية غدًا الثلاثاء، لتبدأ المحكمة الفصل في الطعون، في المهلة المحددة، وعقب صدور الأحكام النهائية من محكمة الدرجة الثانية «الإدارية العليا»، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف النهائية للمرشحين في مقاعد مجلس النواب.