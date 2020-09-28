وزيرة الهجرة: "مراكب النجاة" هدفها إيجاد البدائل المناسبة للشباب وتوفير فرص العمل لهم

في إطار فعاليات إطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بمحافظة المنيا، تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم عام 2019، سلمت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عدد ٥٠ قرضا حسنا لبدء مشروعات متناهية الصغر لنحو 50 شابا من أبناء محافظة المنيا، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان.

جاء ذلك خلال زيارة السفيرة نبيلة مكرم لمحافظة المنيا؛ لإطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غر الشرعية ودعم القرى الأكثر احتياجًا والأكثر تصديرًا لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأكدت وزيرة الهجرة أن من ضمن أهداف مبادرة "مراكب النجاة" إيجاد البدائل المناسبة للشباب وتوفير فرص العمل لهم، مقدمة الشكر لجمعية الأورمان على مشاركتها في المبادرة وإعطاء الشباب قروضا حسنة لبدء المشروعات الخاصة بهم.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن "مراكب النجاة" هدفها الأساسي حماية المواطن والشاب المصري من خطر الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أنها لها رسائل عديد بأن الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة المصرية والحفاظ على حياته وكرامته هدف تعمل عليه الحكومة تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، أعلن اللواء ممدوح شعبان رئيس جمعية الأورمان عن توفير مليون جنيه لكل محافظة من المحافظات المستهدفة في إطار مبادرة مراكب النجاة لدعم مشروعات الشباب في تلك المحافظات لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

كما أعلن شعبان عن توفير قروض حسنة لكل من يحصل على شهادة من وزارة الهجرة تفيد بأنه حصل على تدريب للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأضاف شعبان أنه تم توزيع قروض حسنة اليوم بواقع ٢١ ألف جنيه، وتم توفير مليون و٣٠٠ الف جنيه قروض حسنة بمحافظة المنيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية كمرحلة أولى.

وقد قامت السفيرة نبيلة مكرم بتسليم القروض لعدد 19 شابا وهم:-

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يوسف حرجس نعمان، كوافير رجالي

مجدي عبد الحميد سيد، محل منظفات

عامر مخيمر فضل الله، تحديث محل مواد عدائية

خلف مخيمر فضل الله، مشروع محل مواد غذائية

حنا ناجح ناروز، ورشة نجارة

مينا سمير سعد ورشة نجارة

ماجد خلف رياض، ورشة نجارة

جرجس منير بباوي، محل أدوات صحية

محمد كامل محمد، ورشة ميكانيكا

القذافي محمد الجميل، صيانة موبايل وكمبيوتر

إبراهيم سعد، مبلط سيراميك

محمد فرج احمد فؤاد، مشروع كوافير رجالي

عيد رضا يعقوب، ورشة نجارة

محمد عبدالله علي، ورشة نجارة

يوسف جابر محمد، محل مكواة بالبخار

إسحاق هاني إسحاق، ورشة نجارة

شحاتة كامل شحاتة، ورشة نجارة